Видео: Кондогбиа забил в свои ворота почти с центра поля

В матче предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов» между «Челси» и «Интером» был забит необычный автогол.
На 76-й минуте встречи полузащитник «Интера» Жоффрей Кондогбиа, находясь под прессингом, почти с центра поля сделал передачу верхом на своего голкипера. Вышедший из ворот голкипер итальянской команды Даниэле Паделли к такому развитию событий готов не был и лишь проводил взглядом мяч, оказавшийся в сетке ворот.
Посмотреть необычный автогол в исполнении игрока «Интера» можно в «Твиттере».