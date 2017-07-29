Масалитин: ЦСКА разгромил бы СКА, если бы Чалов использовал свои моменты

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча третьего тура РФПЛ между ЦСКА и «СКА–Хабаровск» (2:0).
«Сегодня у команд получился матч в одни ворота. В первом тайме у хабаровчан еще были призрачные надежды на то, чтобы забить. Во втором они окончательно развеялись. Красно-синие сегодня победили за счёт индивидуального мастерства игроков. У них получалось практически всё. Если бы Фёдор Чалов использовал свои моменты, то нас ожидал разгром «СКА-Хабаровск».
В моменте с пенальти Дзагоев проявил себя большим профессионалом. Находясь в штрафной зоне, он увидел, что защитник накатывается на него и не стал уходить от столкновения. Что и привело к пенальти. Здесь просматривается ошибка защитника и профессионализм Алана.
Сегодняшняя игра хабаровчан оставляет желать лучшего. Может, проблема в том, что они проводят большое количество времени в самолёте. Отсюда — недостаточно времени на восстановление, к тому же сказывается постоянная смена часовых поясов. Думаю, когда-нибудь они победят и эта череда поражений останется позади», — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.