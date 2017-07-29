Бабаев: поверьте, если бы всё было так легко, усиление у ЦСКА появилось бы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 3-го тура РФПЛ (2:0) ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.
«Конечно, усиление необходимо, но не всё от нас зависит. Если бы всё было так легко, поверьте, оно было бы. Есть обстоятельства и причины, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. Конечно, есть кандидаты, но не всегда удаётся договориться о приемлемых условиях.
Рассматриваются кандидаты в линию атаки и центр. Есть несколько интересных футболистов на примете. Но это не означает, что они завтра появятся. Пока работу ведём, но очень непростая ситуация», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Видео интервью с Бабаевым доступно на «Чемпионате».
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