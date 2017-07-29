Э. Гусева: брат Ролан считал, что никогда не добьётся таких же успехов в футболе

Бронзовый призёр ОИ-1988 и ОИ-1992 по гандболу Элина Гусева, родная сестра экс-футболиста ЦСКА и сборной России по футболу Ролана Гусева, рассказала о взаимоотношениях с братом.
«Брат завидовал моим результатам постоянно. Говорил: «Сеструха, я, наверное, никогда не добьюсь таких же результатов в футболе». Но потом успокоился. Работал, терпел, доказывал свою состоятельность. А теперь в одной семье два заслуженных мастера спорта.
Теперь, когда мы в Москве бываем где-то вместе, к нему постоянно за автографами или фотографиями подходят, а на меня внимания на обращают», — сказала Гусева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
«В России сказали: «Не поможем». Устроилась в полицию — испанскую»
Она ела «допинг» ложками, будущая звезда ФК ЦСКА был её «ушами», её тренировал испанский физрук. Она – бронзовый призёр ОИ-92 Элина Гусева.