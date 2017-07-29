Флетчер: не говорю, что Шакири равен Месси, но у них есть нечто общее

Полузащитник «Сток Сити» Даррен Флетчер сравнил полузащитника «гончаров» Шердана Шакири с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Не говорю, что он равен Месси, но у него такой же низкий центр тяжести, за счёт чего Шакири способен обыграть любого футболиста. Против него тяжело защищаться.
Он фантастический футболист. Вы можете говорить о нехватке физической мощи и габаритов, но, самое главное, он очень быстро думает и умеет решать эпизоды одним касанием», — цитирует Флетчера Sky Sports.
В минувшем сезоне 25-летний Шакири провёл 22 матча за «Сток Сити», забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года.