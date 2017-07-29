«Рубин» в матче с «Арсеналом» Т одержал первую победу после возвращения Бердыева

«Рубин» выиграл у тульского «Арсенала» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Казанцы одержали первую победу в официальном матче после возвращения Курбана Бердыева на пост главного тренера.
На 34-й минуте Кирилл Комбаров выполнил кросс в штрафную, а Игорь Шевченко в падении вколотил мяч в дальний угол.
На исходе часа игры Эльмир Набиуллин выполнил подачу с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, откуда Алекс Сонг в касание отправил мяч в ворота. На 74-й минуте Стопилла Сунзу в собственной штрафной подтолкнул в спину Сердара Азмуна, а Мийо Цакташ с «точки» уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.
«Рубин» (3 очка) занимает 8-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (3 балла) — десятое.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.