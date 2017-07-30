С. Санчес: я из Испании, но такая погода в Казани слишком жаркая даже для меня

Защитник «Рубина» Серхио Санчес поделился впечатлениями от победы в матче 3-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Я из Испании, но сегодняшняя казанская погода слишком жаркая даже для меня. На разминке перед матчем было тяжело дышать, но затем я пришел в норму.
В перерыве Курбан Бердыев сказал, что мы меняем схему игры. Именно это повлияло на ход матча, и второй тайм прошел с нашим преимуществом. Мы сегодня победили, и наша игра становится лучше – это важно", — цитирует Санчеса «Татар-информ».
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