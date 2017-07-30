«Валенсия» интересуется экс-игроком «Рубина» и «Зенита» Ансальди

Защитник «Интера» Кристиан Ансальди, известный в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит», близок к переходу в «Валенсию». Как сообщает Tuttomercatoweb, главный тренер «летучих мышей» Марселино Гарсия Тораль уже одобрил трансфер аргентинского футболиста.
По информации источника, «нерадзурри» запросили за трансфер 30-летнего аргентинца € 9 млн. Отмечается, что «Валенсия» рассматривает Ансальди в качестве замены Хосе Луису Гайя, который может покинуть команду в нынешнее межсезонье.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Ансальди провёл 21 матч (17 в основном составе), забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.