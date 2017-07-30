«ПСЖ» готов предложить € 30 млн и Орье за полузащитника «Интера» Жоао Мариу

«ПСЖ» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» Жоао Мариу, сообщает сайт журналиста Ди Марцио. Французский клуб может предложить за португальца € 30 млн, а также готов включить в сделку ивуарийского защитника Сержа Орье.
По информации источника, главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти остался недоволен игрой португальского полузащитника в последних матчах. Также отмечается, что Мариу может не входить в планы итальянского специалиста в свете вероятного прихода в «Интер» полузащитника Матиаса Весино Фалеро из «Фиорентины».
Жоау Мариу перешёл в «Интер» в 2016 году из лиссабонского «Спортинга» за € 40 млн. В минувшем сезоне португалец провёл 30 матчей в чемпионате Италии, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. В активе Мариу 25 игр за сборную Португалии.