Почеттино: проигрывать тяжело, но результат в данном случае — не главное

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче Международного кубка чемпионов (0:3).
«Могу сказать то же самое, что говорил после матчей с «ПСЖ» и «Ромой». Проигрывать всегда тяжело, но в данном случае главное не результат, а подготовка и физическая форма. Это не матч Премьер-лиги. Мы ведём активную подготовку, и главная наша цель – подойти в лучших кондициях к матчу против «Ньюкасла». Мы провели три сложных матча в Америке, и самое главное – тренироваться и набирать форму. «Манчестер Сити» был лучше нас, поэтому нам нужно продолжать упорно трудиться и оставаться позитивными», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».
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