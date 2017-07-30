175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Почеттино: проигрывать тяжело, но результат в данном случае — не главное

30 июля 2017, воскресенье. 08:32. Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче Международного кубка чемпионов (0:3).

«Могу сказать то же самое, что говорил после матчей с «ПСЖ» и «Ромой». Проигрывать всегда тяжело, но в данном случае главное не результат, а подготовка и физическая форма. Это не матч Премьер-лиги. Мы ведём активную подготовку, и главная наша цель – подойти в лучших кондициях к матчу против «Ньюкасла». Мы провели три сложных матча в Америке, и самое главное – тренироваться и набирать форму. «Манчестер Сити» был лучше нас, поэтому нам нужно продолжать упорно трудиться и оставаться позитивными», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

Глава «Тоттенхэма» объяснил, почему клуб не совершает громких трансферов
Источник: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм Хотспур" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино
Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
09:37 Рамос: надеюсь, взял у Неймара его последнюю футболку в «Барселоне»
09:36 «Барселона» готова выплатить € 40 млн отступных за Паулиньо
09:33 Вальверде: «Барселона» по-прежнему рассчитывает на Неймара
09:29 Зидан: я не обеспокоен поражением в матче с «Барселоной»
09:10 Защитник «Манчестер Сити» Мангала отказался от перехода в «Спартак»
08:32 Почеттино: проигрывать тяжело, но результат в данном случае — не главное
08:06 Даудов: победы на старте сезона придают «Ахмату» уверенности
07:52 Гвардиола: все игроки «Манчестер Сити» проделали хорошую работу
07:29 Феллайни близок к переходу в «Галатасарай»
06:48 Торрес: хотел бы завершить карьеру в «Атлетико»
06:33 Пике признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Реал»
06:07 «ПСЖ» готов предложить € 30 млн и Орье за полузащитника «Интера» Жоао Мариу
05:36 «Ливерпуль» может приобрести Пулишича в случае ухода Коутиньо
05:08 «Барселона» обыграла «Реал» и выиграла Международный кубок чемпионов
04:06 Защитник «Тосно» Дугалич: хотел бы когда-нибудь играть в «Челси»
03:26 «Валенсия» интересуется экс-игроком «Рубина» и «Зенита» Ансальди
03:04 «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» на Международном кубке чемпионов
02:47 Дани Алвес: Неймар, будь храбрым! Мир принадлежит храбрым
02:30 Экс-игрок «Ростова» Каньенда завершил карьеру и собирается стать тренером
02:05 «Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд на «эль класико»
01:26 «Челси» — «Интер» — 1:2. Видеообзор матча
01:00 Кононов: Балай почти год играет через боль, в «Ахмате» решили это прекратить
01:00 Калитвинцев: «Ахмат» сыграл с «Динамо» очень агрессивно и здорово
00:55 С. Санчес: я из Испании, но такая погода в Казани слишком жаркая даже для меня
00:47 Бэйнс: Руни способен помочь «Эвертону» прервать серию из 22 лет без трофеев
00:41 Раванелли: в современном футболе я бы забивал 60 голов за сезон
00:38 Ромеро: конкуренция между мной и де Хеа идёт «Манчестер Юнайтед» на пользу
00:17 Полузащитник «Ромы» Найнгголан попробовал себя в роли парикмахера
00:16 Балажиц: конечно, обидно, что гол «Урала» засчитали как автогол Табидзе
00:15 Игроки «Ахмата» в перерыве отдали траурные повязки в память о Маслове динамовцам
00:09 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
29 июля 2017, суббота
23:57 Гол Дани Алвеса помог «ПСЖ» выиграть у «Монако» в матче за Суперкубок Франции
23:44 Хачериди: что есть Коллина, что его нет — пользы украинскому судейству никакой
23:32 Защитник «Краснодара» Налдо близок к переходу в «Эспаньол»
23:31 СПАЛ отказался от идеи приобретения у «Зенита» Эрнани
23:25 «Ахмат» — «Динамо» — 2:0. Видеообзор третьей подряд победы грозненцев в РФПЛ
23:17 Р. Билялетдинов: не понимаю, зачем Дзюбе переходить из «Зенита» в «Локомотив»
23:08 «Рубин» — «Арсенал» (Тула) — 2:1. Видеообзор матча 3-го тура РФПЛ
23:00 Матч 1/4 финала женского чемпионата Европы перенесён из-за сильного дождя
22:59 Невилл: Гвардиола убивает игроков из академии «Ман Сити» у всех на глазах
22:59 Силкин: раз «Динамо» вернулось из ФНЛ, нужно соответствовать уровню
22:46 Бернардески: не надо сравнивать меня с Баджо, по отношению к нему это неуважение
22:37 В матче «Ахмат» — «Динамо» провели первый за два сезона допинг-контроль в РФПЛ
22:35 Поддубский: СКА надо искать форварда, первый гол в РФПЛ мы ещё забьём
22:33 ЦСКА — «СКА-Хабаровск» — 2:0. Видеообзор матча
Все новости RSS
Партнерский контент