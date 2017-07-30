«Барселона» готова выплатить € 40 млн отступных за Паулиньо

«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо и заплатит € 40 млн, прописанных в контракте бразильского игрока с китайским клубом в качестве отступных, сообщает AS со ссылкой на RAC1.
До сих пор «Барселона» делала «Гуанчжоу Эвергранд» два предложения по 28-летнему полузащитнику сборной Бразилии, но оба раза безуспешно. Китайский клуб требует за Паулиньо не менее € 40 млн, тогда как в первый раз каталонцы предложили € 20 млн, а во второй — € 25 млн.
Ранее сообщалось, что сам футболист надеется перейти в «Барселону» этим летом.