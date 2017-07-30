Ракитич: судья матча «Реал» — «Барселона» трижды оскорбил меня

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после матча с «Реалом» (3:2) на Международном кубке чемпионов рассказал, что главный рефери американец Джейр Марруфо трижды оскорбил его по ходу игры.
«Те, кто знает меня, понимают, что меня трудно вывести из себя. Но судье удалось сделать это. Он трижды довольно сильно оскорбил меня. Я обычно очень уважаю арбитров, но бывает, что кто-то из них мне не нравится. Он хотел показать себя, оскорбив меня», — приводит слова хорватского футболиста испанский интернет-портал Marca.
Во время матча Ракитич и Марруфо несколько раз толкнули друг друга. Посмотреть видео этого эпизода можно в «Твиттере».
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