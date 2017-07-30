Брандт: Неймар — сильный игрок, но он не стоит € 222 млн. Это просто безумие

Нападающий «Байера» Юлиан Брандт поделился мыслями о возможном переходе форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». По мнению 21-летнего немца, бразилец не стоит € 222 млн, которые парижане должны будут выплатить, если окончательно решат приобрести футболиста.
«Неймар — сильный игрок, но он не стоит € 222 млн. На мой взгляд, ни один игрок в мире не стоит таких денег. Думаю, это просто безумие. Впрочем, на футбол тратится всё больше денег, так что подобные трансферы неизбежны», — цитирует Брандта Fussball News.
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