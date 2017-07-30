«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:3. Видеообзор матча

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ниссан» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».
Голами в составе команды Хосепа Гвардиолы отличились Джон Стоунс, Рахим Стерлинг и Браим Диас. Для «Тоттенхема» это поражение стало вторым на Международном кубке чемпионов при одной победе. В первом матче турнира «шпоры» обыграли «ПСЖ» (4:2), а затем уступили «Роме» (2:3). «Манчестер Сити» в первом матче проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2), а потом обыграл «Реал» (4:1).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча. Если ролик не отображается, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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