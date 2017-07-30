Лучший бомбардир ЛЕ рассказал, какой будет его реакция на предложение «Зенита»

21-летний российский нападающий литовского «Тракая» Максим Максимов, который забил семь голов в пяти матчах квалификации Лиги Европы и на данный момент является лучшим бомбардиром турнира, ответил на вопрос, какой будет его реакция, если завтра на него выйдет «Зенит» и предложит контракт на три года с зарплатой € 200 тыс. за сезон.
«Завтра? С таким предложением? (Смеется.) Будем разговаривать. Шутки-шутками, но мне нужно будет очень серьёзно подумать. Понятно, что в голове сразу проносится: «Вау, «Зенит»! Но нужно очень грамотно подходить к выбору, понимать свою роль и прикидывать, подходит ли она. Сейчас некоторые клубы уже выходят на меня, есть и очень хорошие варианты. Но я не вижу смысла торопиться.
У меня есть план, который, надеюсь, приведёт к намеченной цели. Есть понимание, что нужно совершенствоваться. Сейчас я забил семь голов в Лиге Европы. Телефон и социальные сети разрываются. Большой интерес. Но я ни в коем случае не хочу на этом останавливаться. Наоборот, это меня подстёгивает. Если переходить, то в сильный чемпионат и хороший клуб, но куда конкретно – в Россию или Европу, не знаю.
Главное, чтобы я мог прогрессировать и приближаться к цели. Мне не очень бы хотелось выносить свой план на публику. Это личное. Лучше я буду усердно работать и стараться реализовывать его», — заявил форвард, слова которого приводит интернет-издание Sportbox.