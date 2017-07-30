Рочина: «Рубин» очень хорошо отреагировал на пропущенный гол

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина в интервью клубной пресс-службе прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 3-го тура РФПЛ.
«Понятно, что после двух поражений настраивались только на победу, учитывая не такой высокий уровень соперника по сравнению с предыдущими. Пропустили первыми, но, возможно, этот гол даже помог, команда очень хорошо отреагировала: сначала сравняла счёт, потом вышла вперёд.
Понятно, что сложный график, но нам нужно постараться адаптироваться к игре и подойти к следующему матчу с ЦСКА максимально готовыми», — заявил Рочина.
Сонг: «Рубин» заслужил победу в матче с тульским «Арсеналом»