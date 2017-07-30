«Наполи» хочет арендовать Зинченко у «Ман Сити» с правом выкупа за € 10 млн

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, известный в России по выступлениям за «Уфу», может продолжить карьеру в «Наполи». Итальянский клуб хочет арендовать 20-летнего футболиста с правом выкупа за € 10 млн, утверждает Sportitalia.
«Горожане», согласно источнику, настаивают на том, чтобы пункт о выкупе Зинченко был обязательным.
Последний сезон Александр провёл в ПСВ на правах аренды, принял участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов (4 — с первых минут) и отметился тремя голевыми передачами.