Головин: для такого клуба, как ЦСКА, плотный календарь — это не проблема

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 3-го тура РФПЛ (2:0).
«Игра получилась тяжёлой из-за жаркой погоды. Не очень быстрое движение было, вяло играли как мы, так и Хабаровск. Много моментов не реализовали, но главное, что забили два мяча. Конечно, были ещё моменты, Жама не забил, когда попал в Марио. Но мы играли по счёту. 2:0 нас устраивало, по такой жаре важно было экономить силы на следующий матч, он уже скоро.
Я видел, что Вернблум в эпизоде с первым мячом прочитал передачу вратарю. Он очень хорошо сыграл в том моменте. Гол, можно сказать, на его счету. Могут ли Криштиану Роналду и Лионель Месси спать спокойно после такого паса пяткой от Понтуса? Думаю, сейчас уже нет! (Смеётся.)
Хватит ли сил на все турниры? Конечно. Мы не первый год так играем, понимаем, что игры очень часто, стараемся восстанавливаться. Для такого клуба, как ПФК ЦСКА, это не проблема», — цитирует Головина сайт «армейцев».