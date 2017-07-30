Кришито: очень доволен назначением Манчини, он привнёс в «Зенит» харизму и опыт

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поблагодарил главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини за то, что итальянский специалист сделал его капитаном команды.
«Я благодарен Манчини, роль капитана заставляет брать на себя дополнительную ответственность. Всегда буду делать всё возможное ради команды, ведь до меня повязку носил Данни, который сейчас в „Славии“. Он был для меня как брат.
Я очень доволен назначением Манчини, он привнёс в «Зенит» харизму и опыт. Роберто хотел купить меня во время своего второго прихода в «Интер», — цитирует Кришито ITASportPress со ссылкой на интервью итальянца газете Tuttosport.
Кришито: Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число