175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кришито: очень доволен назначением Манчини, он привнёс в «Зенит» харизму и опыт

30 июля 2017, воскресенье. 14:52. Футбол

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поблагодарил главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини за то, что итальянский специалист сделал его капитаном команды.

«Я благодарен Манчини, роль капитана заставляет брать на себя дополнительную ответственность. Всегда буду делать всё возможное ради команды, ведь до меня повязку носил Данни, который сейчас в „Славии“. Он был для меня как брат.

Я очень доволен назначением Манчини, он привнёс в «Зенит» харизму и опыт. Роберто хотел купить меня во время своего второго прихода в «Интер», — цитирует Кришито ITASportPress со ссылкой на интервью итальянца газете Tuttosport.

Кришито: Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число
Источник: ITASportPress Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит Доменико Кришито Роберто Манчини
Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
15:34 Флоренци: уход Бонуччи ослабит «Ювентус»
15:27 Рюдигер: легко говорить «не обращай внимания на расизм», если ты не чёрный
15:18 Ари: каждый воин имеет свой шрам. Надо преодолевать проблемы и бить рекорды
15:05 Перес и Бартомеу обменялись подарками перед матчем «Реал» — «Барселона» в Майами
14:55 «Сибирь» забила «Факелу» четыре гола и одержала первую победу в ФНЛ
14:52 Кришито: очень доволен назначением Манчини, он привнёс в «Зенит» харизму и опыт
14:45 Головин: для такого клуба, как ЦСКА, плотный календарь — это не проблема
14:41 «Наполи» хочет арендовать Зинченко у «Ман Сити» с правом выкупа за € 10 млн
14:36 Александров: извинился перед командой за первый пропущенный мяч от «Рубина»
14:30 Карницкий: «Тосно» готов навязать борьбу «Зениту»
14:08 «Манчестер Сити» вновь попал под наблюдение УЕФА из-за финансового фэйр-плей
14:00 «Амкар» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд
13:57 «Молодёжка» «Краснодара» разгромила «Спартак» 5:0, Игнатьев оформил хет-трик
13:50 «Лацио» в случае перехода Азмуна отдаст его в аренду «Вероне»
13:47 А. Денисов: игра на удержание счёта стала ошибкой «Арсенала» в матче с «Рубином»
13:32 «Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Матича у «Челси»
13:26 Рочина: «Рубин» очень хорошо отреагировал на пропущенный гол
13:23 Около 25 тыс. мексиканцев планируют посетить ЧМ-2018 в России
13:11 Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон может принять в тюрьме ислам
13:03 Сонг: «Рубин» заслужил победу в матче с тульским «Арсеналом»
12:45 Глава Ла Лиги: Неймар? Я бы больше беспокоился, если бы ушли Роналду или Месси
12:36 И. Шевченко: Москалёв стал главной силой «Рубина»
12:32 Акинфеев — рекордсмен по количеству сезонов с сухими матчами в рамках РФПЛ
12:16 Нойштедтер согласился перейти в «Спартак», решение примет тренер «Фенербахче»
11:54 Дрэймонд Грин: Леброн Джеймс – это скорее Роналду, а Неймар – Карри
11:52 На матче «Тосно» — «Зенит» ожидается до 17 тыс. зрителей
11:41 Григалаве, пострадавшему в столкновении c Жонатасом, потребуется операция
11:33 Лучший бомбардир ЛЕ рассказал, какой была бы его реакция на предложение «Зенита»
11:27 Эль-Шаарави: пришло время «Ромы» пожинать плоды проделанной за эти годы работы
11:13 «Локомотив» — «Анжи»: память Маслова почтят минутой молчания перед матчем
11:07 Рюдигер: в Серии А больше тактики, чем в АПЛ, но в Англии всё время атакуют
11:01 Алвес — о выигрыше Суперкубка Франции: надеюсь, этот титул не будет последним
10:43 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:3. Видеообзор матча
10:38 Ван Перси договорился о контракте с «Фейеноордом» по схеме «1+1»
10:30 Президент «Лос-Анджелес Гэлакси»: думаю, Ибрагимович хочет остаться в Европе
10:27 Неймар в случае перехода в «ПСЖ» станет послом ЧМ-2022 и заработает € 300 млн
10:09 Брандт: Неймар — сильный игрок, но он не стоит € 222 млн. Это просто безумие
09:57 «Уотфорд» и «Ньюкасл» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Таски
09:50 Ракитич: судья матча «Реал» — «Барселона» трижды оскорбил меня
09:37 Рамос: надеюсь, взял у Неймара его последнюю футболку в «Барселоне»
09:36 «Барселона» готова выплатить € 40 млн отступных за Паулиньо
09:33 Вальверде: «Барселона» по-прежнему рассчитывает на Неймара
09:29 Зидан: я не обеспокоен поражением в матче с «Барселоной»
09:10 Защитник «Манчестер Сити» Мангала отказался от перехода в «Спартак»
08:32 Почеттино: проигрывать тяжело, но результат в данном случае — не главное
Все новости RSS
Партнерский контент