Почеттино: «Тоттенхэм» немного отстаёт от конкурентов на трансферном рынке

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче Международного кубка чемпионов (0:3).
«Конечно, „Ман Сити“ вкладывает больше денег, чем мы. Вы наверняка заметили, что у нас на скамейке очень много молодых игроков. Мы с „Сити“ в абсолютно разных ситуациях, но в „Тоттенхэме“ только строят команду.
Возможно, мы немного отстаём от конкурентов, потому что они уже подписали тех, кого хотели. Мы немного позади, но прилагаем все усилия, чтобы найти нужных новичков и усилить состав», — цитирует Почеттино Sky Sports.
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