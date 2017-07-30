Гаджиев: «Амкар» мог только сыграть вничью с «Ростовом», но не выиграть

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в домашнем матче 3-го тура РФПЛ.
«К сожалению, мы опять проиграли опорную зону. Единственное, чего мы могли добиться в сегодняшнем матче, это сыграть вничью. Выиграть мы не могли, потому что впереди, кроме приблизительных атак, у нас ничего не было.
Проигрывать так, как мы проиграли, не следует. Гол, который мы пропустили, стал результатом контратаки. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять в обороне такое пространство и такое количество свободных игроков. Поэтому и проиграли», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».
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