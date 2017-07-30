Лунин: 0:5 от «Краснодара» — большой удар по самолюбию «молодёжки» «Спартака»

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин поделился впечатлениями от поражения в матче 3-го тура молодёжного первенства России с «Краснодаром» (0:5).
«С таким соперником, как «Краснодар», нужно играть с полной самоотдачей. В начале встречи нам этого не хватало. Как следствие — пропустили два мяча. Провалили первый тайм. Пытались спасти игру, затратили на это много усилий, но выправить положение уже не сумели. К тому же в атаке от нас отвернулась удача: создали достаточное количество моментов, но не реализовали их.
Это поражение — большой удар по самолюбию тренерского штаба и игроков. В раздевалке после матча у нас состоялся серьёзный разговор. Будем работать над ошибками", — цитирует Лунина сайт «Спартака».
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