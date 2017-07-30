И. Попов: «Спартак» не привык к плотному графику, войдём в ритм, и всё наладится

Болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от старта сезона.
«У нас в этом сезоне будет плотный график, но команда его, конечно, выдержит. Мы просто пока не привыкли. Войдём в ритм, и всё будет нормально. На сборах хорошо подготовились, у нас были серьёзные нагрузки. Понятно, что в сезоне придётся непросто. Особенно в первой его части. Но мы справимся. Ещё в прошлом чемпионате доказали, что всегда идём до конца.
Неприятно, что с «Динамо» упустили победу. Забили два гола, были ещё моменты… А в итоге не смогли выиграть. Сын мне ещё перед игрой звонил из Болгарии. Очень просил нас победить. Но 2:0 — на самом деле скользкий счёт. Когда на табло цифры 1:0, ты весь сконцентрирован на том, чтобы послать в ворота ещё хотя бы один мяч. При счёте 2:0 случается какой-то перелом. Пропускаешь гол — и уже начинаешь бояться за результат. Так у нас и получилось. И в концовке динамовцы забили второй мяч. Мы сами виноваты. С «Уфой» также не получилось реализовать свои голевые ситуации. Хотя создали много, прессинговали и настраивались только на успех», — цитирует Попова сайт «Спартака».