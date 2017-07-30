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Гаджиев: футбол — это не война, когда ты пошёл в атаку, взял крепость и окопался

30 июля 2017, воскресенье. 18:09. Футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в домашнем матче 3-го тура РФПЛ.

«Первое — проиграли по делу. Соперник был лучше, он создал больше моментов у наших ворот. Мы практически ничего не создали. Проигрывали в центре поля часто. Но и при этом можно было сыграть вничью – с большинством атак оборона справлялась. Футболисты решили агрессивно атаковать, но так нельзя. Это же не война, когда ты пошел в атаку, взял крепость и окопался. Нужно правильно базироваться на поле. Гол, который мы пропустили в контратаке, когда двое остались против троих, и у них пространства сколько угодно — так нельзя играть ни при каком счёте. Это меня задевает. Я не раз говорил, что у нас проблемы в средней зоне и в атаке, это очевидно. Возможно, по ходу что-то усилим, будем развивать игроков. Огуде дождёмся, он в сентябре будет в обойме. Но так нельзя играть ни в обороне, ни в атаке – бежать оголтело вперёд и давать сопернику пространство.

Мы в первом тайме фрагментами играли более-менее, борьбу вели. Но когда мы просматриваем одни и те же эпизоды… Мы останавливались на этом в межсезонье – нельзя терять мячи в таких ситуациях. Когда центр закрыт, соперники «Ростова» ничего не могли сделать. Это подтвердили игры «Ростова» с «Уралом» и «Ахматом». Так что оценка игры нашей команды – низкая. Мы же могли пропустить и ещё. Конечно, и Занева не хватало — и в обороне и в атаке. А прогресс — по самоотдаче, в этом плане претензий нет.

Знаете, первое – это надо создавать позиции для удара. Мы плохо создаём. Второе — мы постоянно на тренировках над этим работаем: просим игроков бить даже из полупозиции – лучше пробить, чем потерять мяч. У нас должна быть игра другая – мы должны играть агрессивно, играть флангами. У нас нет ресурса переигрывать соперника за счёт техники. В прошлом году это получалось», — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».

Кучук: гол забил «Ростов», поэтому сами решайте, по игре счёт или нет
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Ростов Гаджи Гаджиев
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30 июля 2017, воскресенье
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