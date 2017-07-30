«Локомотив» выиграл у «Анжи» и догнал «Ахмат» по количеству набранных очков

«Локомотив» выиграл у «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В первом тайме «Локомотив» владел территориальным преимуществом, но опасных моментов команды создали примерно поровну.
После перерыва хозяева полностью вели игру, но долгое время не могли открыть счёт. Наконец на 81-й минуте Владислав Игнатьев в касание прострелил на Мануэла Фернандеша, который с нескольких метров переправил мяч в сетку ворот «Анжи».
«Локомотив» (9 очков) догнал «Ахмат» и делит с ним первое место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» (3 балла) идёт 10-м.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.