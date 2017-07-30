Вейналдум: Салах просто летает по полю

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум после разгрома «Герты» в товарищеском матче выделил новичка мерсисайдцев Мохамеда Салаха. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу английской команды.
«Салах просто летает по полю. Его гол „Герте“ получился очень хорошим. Сейчас Салах находится в отличной физической готовности. Он не только отличный игрок, но и отличный человек. Это облегчает адаптацию как ему, так и нам — легко принять нового футболиста в коллектив, если у него всё в порядке с человеческими качествами», — цитирует Вейналдума сайт «Ливерпуля».
Видео гола Салаха доступно в «Твиттере».