Игнатьев: нужно пользоваться ситуацией и набирать очки, пока всё получается

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Победа далась с большим трудом. Рад, что выстояли, отдали все силы и забили гол. Мяч просто не хотел идти в ворота, упускали момент за моментом. Но главное, что три очка наши. В раздевалке царила приятная атмосфера. Поздравили президента с днём рождения. Подарили ему майку, сделали фото. Илья Леонидович был счастлив, как и все мы.
Мне удобно играть справа. Но если поставят на левый фланг, готов приносить команде пользу и там. У нас с Бариновым отличное взаимопонимание. Уже давно играем и тренируемся вместе. Дима всегда отдаёт передачи, а не отправляет мяч по диагонали в центр.
Нужно пользоваться ситуацией и набирать очки, пока всё получается. Команда на подъёме. Надеюсь, удачно выступим в этом сезоне", — цитирует Игнатьева сайт «Локомотива».