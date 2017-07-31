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Бубнов: Дзюба в его нынешнем состоянии не нужен ни «Спартаку», ни «Локомотиву»

31 июля 2017, понедельник. 01:31. Футбол

Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов, комментируя победу «Зенита» над «Тосно» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ, поделился мнением об игре нападающих петербургского клуба — Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.

«Видно, что Кокорин подошёл к сезону в отличном физическом состоянии – стал больше двигаться, а соответственно и чаще встречаться с мячом, обострять, забивать. Никто ведь не сомневался, что он обладает талантом, так что всё дело было в нём самом. При правильной игре и обслуге он и раньше приносил много пользы, и теперь он демонстрирует свой потенциал. Манчини нашёл к нему подход и дал понять, что если не выкладываться на полную, можно оказаться и на скамейке. К тому же на носу чемпионат мира, на котором выпавшему из обоймы Черчесова форварду наверняка хотелось бы сыграть. Если ему удастся поддерживать такой уровень игры на протяжении всего сезона, он сможет стать лидером „Зенита“, но в таком режиме ему работать ещё не доводилось.

У Манчини большой выбор исполнителей в передней линии, и пока игра Дзюбы его устраивает меньше остальных. Чтобы справляться с такой конкуренцией, нужно выполнять соответствующий объем работы, действовать агрессивно и напористо. С его нынешним уровнем футбола впечатлить Манчини не удастся, что итальянец и показал, дважды не поставив его в стартовый состав. Ходит много разговоров о возможном уходе Дзюбы из „Зенита“, но в том состоянии, в котором он находится, ни „Спартаку“, ни „Локомотиву“ он не нужен» — приводит слова Бубнова Sportbox.

Манчини: на данный момент оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» нет
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак ФК Тосно Александр Бубнов Александр Кокорин Артём Дзюба
Новости. Футбол
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