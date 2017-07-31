«Арсенал» — «Севилья» — 1:2. Видеообзор матча «Эмирейтс Кап»

«Арсенал» проиграл «Севилье» в матче второго тура предсезонного турнира «Эмирейтс Кап». Встреча проходила в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.
В составе «Севильи» голы забили Хоакин Корреа (49-я минута) и Стивен Н'Зонзи (69). У «Арсенала » отличился Александр Ляказетт (62).
Несмотря на поражение, «Арсенал» стал обладателем «Эмирейтс Кап» благодаря лучшей разнице голов: команды получают по одному бонусному очку за каждый забитый гол.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном канале «Севильи» в YouTube.