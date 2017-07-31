Игрок «Кальмара» Исмаэл: доволен днями, которые провёл в расположении «Ахмата»

Бразильский полузащитник шведского «Кальмара» Исмаэл прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Ахмат». Ранее сообщалось, что 22-летний футболист уже находится в расположении грозненского клуба.
«Я ещё ничего не решил. Прежде всего, между собой должны договориться два клуба. Мы ждём этого. В данный момент не всё зависит от меня. Я остался доволен днями, которые провёл в расположении российского клуба», — приводит слова Исмаэла Barometern.
Основная позиция Исмаэла — опорный полузащитник. За «Кальмар» он сыграл 114 матчей, забил 6 голов, сделал 13 голевых передач, получил 10 жёлтых карточек и 1 раз был удалён с поля. Рост футболиста — 169 см, вес — 68 кг.