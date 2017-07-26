«Ахмат» близок к покупке у «Кальмара» 22-летнего бразильского полузащитника

Состав «Ахмата» может пополнить бразильский полузащитник Исмаэл, принадлежащий в настоящее время шведскому клубу «Кальмар». Шведские СМИ сообщают, что 22-летний футболист уже находится в расположении грозненского клуба, стороны близки к сделке. По информации 24kalmar.se, «Ахмат» предложил «Кальмару» за Исмаэла примерно € 1 млн.
Основная позиция Исмаэла — опорный полузащитник. За «Кальмар» он сыграл 113 матчей, забил 6 голов, сделал 13 голевых передач, получил 10 жёлтых карточек и 1 раз был удалён с поля. Рост футболиста — 169 см, вес — 68 кг.
«Кальмар» в нынешнем сезоне чемпионата Швеции после 16 матчей занимает 14-е место из 16 возможных.
Фото: kalmarff.se