КДК рассмотрит поведение Юрана на матче с «Сатурном» в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение главного тренера ФК «Зоркий» Сергея Юрана в матче 2-го тура ПФЛ с «Сатурном» (0:1). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
«По матчу ПФЛ «Зоркий» — «Сатурн» мы рассмотрим поведение главного тренера «Зоркого» Сергея Юрана на матче. Мы пригласили на заседание главного арбитра матча и инспектора», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В двух матчах «Зоркий» потерпел два поражения, пропустил четыре гола и не забил ни разу. Таблицу ПФЛ можно посмотреть на «Чемпионате».