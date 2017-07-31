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КДК рассмотрит поведение Юрана на матче с «Сатурном» в ПФЛ

31 июля 2017, понедельник. 11:35. Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение главного тренера ФК «Зоркий» Сергея Юрана в матче 2-го тура ПФЛ с «Сатурном» (0:1). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу ПФЛ «Зоркий» — «Сатурн» мы рассмотрим поведение главного тренера «Зоркого» Сергея Юрана на матче. Мы пригласили на заседание главного арбитра матча и инспектора», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

В двух матчах «Зоркий» потерпел два поражения, пропустил четыре гола и не забил ни разу. Таблицу ПФЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сатурн Артур Григорьянц Сергей Юран КДК
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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