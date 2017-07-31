Матич: я не мог отказаться от возможности вновь поработать с Моуринью

Полузащитник Неманья Матич прокомментировал переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» и отметил, что будет рад вновь поработать под руководством экс-рулевого лондонцев Жозе Моуринью.
«Рад перейти в „МЮ“. Я не мог отказаться от возможности вновь поработать с Жозе Моуринью. Мне было очень комфортно в «Челси», хочу поблагодарить клуб и болельщиков за поддержку. Не могу дождаться встречи с новыми партнёрами.
Это очень интересное время для команды. С нетерпением жду возможности внести свой вклад в историю столь великого клуба», — цитирует Матича сайт «МЮ».
«МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»