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Матич: я не мог отказаться от возможности вновь поработать с Моуринью

31 июля 2017, понедельник. 18:52. Футбол

Полузащитник Неманья Матич прокомментировал переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» и отметил, что будет рад вновь поработать под руководством экс-рулевого лондонцев Жозе Моуринью.

«Рад перейти в „МЮ“. Я не мог отказаться от возможности вновь поработать с Жозе Моуринью. Мне было очень комфортно в «Челси», хочу поблагодарить клуб и болельщиков за поддержку. Не могу дождаться встречи с новыми партнёрами.

Это очень интересное время для команды. С нетерпением жду возможности внести свой вклад в историю столь великого клуба», — цитирует Матича сайт «МЮ».

«МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Неманья Матич
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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