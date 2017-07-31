Манчини и Сарсания присутствуют на матче «Спартак» — «Краснодар»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини и спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания присутствуют на матче 3-го тура РФПЛ «Спартак» — «Краснодар», который в эти минуты проходит в Москве.
В следующем туре РФПЛ «Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком». Матч запланирован на 6 августа.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура РФПЛ «Спартак» — «Краснодар». К 33-й минуте встречи счет не открыт — 0:0.
Фото доступно на официальной странице РФПЛ в социальной сети «Твиттер».