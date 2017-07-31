«Лион» назвал сумму трансфера Мамманы в «Зенит»

«Лион» подтвердил достижение договорённости с питерским «Зенитом» о переходе аргентинского защитника Эмануэля Мамманы и назвал сумму трансфера.
«За Мамману „Зенит“ заплатит € 16 млн, также „Лион“ получит 20% от последующей продажи футболиста.
Клуб благодарит Эмануэля за проделанную работу и желает ему удачи в новой команде", — сообщается на официальном сайте французского клуба.
Соглашение «Зенита» с 21-летним игроком рассчитано на пять лет. Аргентинский футболист выступает на позиции центрального защитника.
«Зенит» объявил о переходе Мамманы из «Лиона»