Д. Комбаров: у Пилипчука случилась большая трагедия, посвящаем победу ему

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после домашней победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ сообщил, что команда посвящает этот успех тренеру красно-белых Роману Пилипчуку, у которого умерла дочь в возрасте 23 лет.
«Как помогали Пилипчуку справиться с горем? Это большая трагедия. Команда его поддержала — звонили, писали. Он близкий нам человек. Сегодняшнюю победу мы посвящаем ему и его семье, чтобы хотя бы немного его воодушевить», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
В начале встречи с «Краснодаром» фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку Пилипчука. Первые пять минут игры они провели в тишине, при этом включив фонарики на мобильных телефонах. Гостевой сектор с болельщиками «Краснодара» также присоединился к акции.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Болельщики и игроки «Спартака» также поддержали Пилипчука после матча.