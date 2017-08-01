«Паук»: фанаты не могли остаться в стороне, поскольку Пилипчук — часть семьи

Один из заводящих фанатской трибуны «Спартака» Павел «Паук» рассказал об акции в поддержку тренера красно-белых Романа Пилипчука, у которого умерла дочь в возрасте 23 лет. Первые пять минут матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0) спартаковские фанаты провели в тишине, включив фонарики на мобильных телефонах.
«Много рассказывать нет смысла, поскольку событие невесёлое и какой-то грандиозной подготовки не было. Ребятами была придумана такая акция с фонариками от мобильных телефонов, зажгли по всему стадиону — получилось красиво. Это такое подобие свечей. Ребята также сделали красивую растяжку в поддержку Романа Пилипчука в связи с трагическим событием. Не могли остаться в стороне, поскольку он спартаковец, часть нашей большой семьи. Конечно, хотелось бы, чтобы было поменьше таких грустных событий. Роману сейчас можно пожелать держаться, крепиться. Мы рядом с ним, будем его всячески поддерживать», — сказал «Паук» в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Видео интервью и видео акции болельщиков можно посмотреть на «Чемпионате».