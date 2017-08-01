Болельщики «Ливерпуля» проголосовали за появление на «Энфилде» стоячей трибуны

Болельщики «Ливерпуля» проголосовали за возвращение стоячих мест на домашнем стадионе команды «Энфилд», сообщает BBC. В Интернете был проведён опрос, в котором приняли участие 17 910 человек. 88% из них высказались за появление на стадионе стоячей трибуны, 5% были против. Остальные не смогли определиться со своим мнением.
Решение отказаться от стоячих трибун в Великобритании приняли после трагедии на стадионе «Хиллсборо», которая произошла в апреле 1989 года. Во время игры 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» в давке погибло около 100 человек. После этого были ужесточены требования к стадионам.
В «Ливерпуле» заявили, что прислушаются к мнению фанатов, если требования будут смягчены.
«Ливерпуль» объявил бойкот The Sun в связи со статьёй о трагедии на «Хиллсборо»