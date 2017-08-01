Глушаков: «Спартак» давно не выигрывал в Петербурге, пора эту серию прекращать

В преддверии центральной встречи четвёртого тура РФПЛ капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил работу на трансферном рынке действующих чемпионов и «Зенита», а также отреагировал на прошлогодние мнения экспертов о том, что соперники спартаковцев были слабы.
«Меня эти мнения не волновали. Главное, что «Спартак» взял золото с очень большим отрывом. Трансферы «Зенита» тоже совсем не пугают. Мы вообще-то как чемпионы должны заботиться о своей игре в первую очередь. Пусть соперники следят за нами.
За чем следить, если толком нет трансферов? Ну, это не ко мне вопрос. Для меня главное — команда. Те партнёры, которые сейчас есть. Новички, думаю, будут. Нужно понимать, что в хороший коллектив нет смысла набирать по несколько человек на каждую позицию.
Перед игрой «Спартака» с «Зенитом» в следующем туре у меня нет месседжа для питерцев. Только понимание, что «Зенит» — наш главный соперник в сезоне. «Спартак» давно в Петербурге не выигрывал и много пропускал. Пора эту серию прекращать. Будем готовиться», — отметил Глушаков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 6 августа в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск.