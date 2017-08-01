Неймар не будет проходить медосмотр в Катаре для «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар не будет проходить медобследование в Катре перед переходом в «ПСЖ», утверждает Goal. 25-летний бразилец вылетит из Шанхая, где находится в рекламном туре, сразу в Барселону.
Как сообщалось ранее, Неймар в Катаре не только пройдёт медосмотр, но и встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хеллаифи.
Также появилась информация, что нападающий в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).