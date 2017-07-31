Неймар во вторник пройдёт в Катаре медобследование для «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар во вторник, 1 августа, пройдёт в Катер медобследование перед переходом в «ПСЖ», сообщает Marca. Там же, по данным источника, 25-летний бразилец встретится с президентом парижан Нассером Аль-Хеллаифи.
Ранее появилась информация, что Неймар в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).
Также сообщалось, что УЕФА хочет, чтобы «ПСЖ» продал игроков на общую сумму € 110 млн в случае перехода Неймара.
«Барселона» пожалуется в УЕФА, если «ПСЖ» активирует опцию выкупа Неймара