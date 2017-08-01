Рейнгольд: «Зениту» ловить нечего, «Спартак» его разорвёт

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча красно-белых в домашней игре 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0), а также рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи между «Зенитом» и «Спартаком» в 4-м туре Премьер-Лиги.
«Команда сегодня забегала, и «Краснодару» нечего было делать. Им ещё стоит сказать спасибо за то, что пропустили только два мяча. По игре «Спартак» мог забить ещё мяча три. Команда забегала, и ноги стали легче, а мастерства хватает. Поэтому я и говорил, что «Спартак» разорвёт «Краснодар». Каждый футболист почувствовал, что нужно выходить из этого положения хорошей игрой. Только такая игра закроет критикам рот. Теперь ребята отдохнут. Я жду от них хорошей игры с «Зенитом», а этот матч доставил удовольствие всем болельщикам.
«Спартак» сильнее за счёт исполнителей. Он выше классом, чем «Зенит». У москвичей большей мастеров. По каждой позиции «Спартак» сильнее, а если команда ещё и бежит, у нас в России никто не сможет его остановить. И «Краснодар» хотел победить, но как справиться с такой троицей, как Адриано, Промес и Зе Луиш?
Я видел, как «Зенит» играл с «Тосно». Это подобие футбола. Идёт это от селекции. Таких игроков взяли. Красивого и симпатичного футбола в «Зените» нет. Сравните матчи «Тосно» — «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар» — небо и земля по игре, красоте и моментам. «Зенит» выиграл на классе у очень слабой команды. Она должна играть во втором дивизионе, а не в Премьер-Лиге. Я не могу сравнить нынешних футболистов «Зенита» с теми, кто ушёл: Халк, Витсель, Данни. Вы хотите, чтобы «Зенит» всех глушил? Этого не будет. «Зенит» может выиграть у «Спартака». Играет дома. Но я сомневаюсь, что это произойдёт, если «Спартак» продолжит показывать такой футбол, как с «Краснодаром». Тут «Зениту» ловить нечего. «Спартак» его разорвёт. Если только судья хозяевам не поможет", — цитирует Рейнгольда «Советский спорт».