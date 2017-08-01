«Алавес» заключил четырёхлетний контракт с нападающим Эли

«Алавес» объявил о заключении полноценного контракта с нападающим Родриго Эли, который вторую часть прошлого сезона выступал за команду на правах аренды. Ранее права на форварда принадлежали «Милану». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, соглашение с 23-летним футболистом было подписано на четыре года.
В прошлом сезоне Эли сыграл за «Алавес» 10 матчей в чемпионате Испании, отметившись одним забитым мячом. Ранее бразильский игрок защищал цвета «Реджины», «Верезе», а также «Авеллино».
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