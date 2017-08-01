Промес стал MVP 3-го тура РФПЛ и лучшим игроком июля

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал MVP 3-го тура и MVP июля в российской Премьер-Лиге сезона-2017/18.
9 из 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили голландца в свои тройки лучших футболистов тура. Ещё пять бонусных баллов ему дали читатели – в результате голосований на странице проекта и в паблике «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Второе место занял нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а третьим стал полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.
На звание MVP 3-го тура РФПЛ также претендовали: Александр Головин, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев (все — ЦСКА), Доменико Кришито («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Андрей Синицын («Краснодар»), Лукас Фернандо («Спартак»).
Промес, Кокорин и Головин претендуют на звание MVP 3-го тура РФПЛ