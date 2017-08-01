Футболисты «Монпелье» в домашнем матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Каном» 5 августа почтят память ушедшего из жизни президента клуба Луи Николлена.
Как сообщает официальный сайт «Монпелье», на футболках игроков будет написано прозвище Николлена – Лулу.
У Николлена случился сердечный приступ во время празднования дня рождения в ресторане 29 июня. Он скончался в больнице в возрасте 74 лет.
Николлен приобрёл «Монпелье» в 1974 году. С тех пор он являлся президентом и основным акционером клуба.
При нём «Монпелье» впервые в истории выиграл чемпионат Франции в сезоне-2011/12, а также побеждал в Кубке Франции в 1990 году.
Футболисты «Монпелье» сыграют в футболках с именем умершего президента клуба
Фото: http://www.mhscfoot.com/
Президент «Монпелье» Луи Николлен ушёл из жизни в свой день рождения