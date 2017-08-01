Федецкий подписал двухлетний контракт с «Карпатами»

Бывший защитник немецкого «Дармштадта» и «Днепра» Артём Федецкий сегодня стал игроком «Карпат». Клуб из Львова на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с игроком сборной Украины. За «Карпаты» 32-летний Федецкий будет выступать под 44-м номером.
Федецкий уже являлся игроком «Карпат» с 2009 по 2012 год. Он провёл за украинскую команду 75 игр и забил 12 мячей.
Напомним, что последним клубом Федецкого был «Дармштадт», за который он сыграл 16 официальных матчей.
Федецкий: с Украиной вряд ли что-то получится, держу курс на заграницу