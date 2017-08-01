«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Тосно»

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube в рамках традиционной рубрики «Скрытая камера» опубликовал видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».
«Скрытая камера «Зенит-ТВ» вернулась с одного из самых необычных выездных матчей сезона и рассказывает о том, как прошло северное дерби на «Петровском», — говорится в описании к видео.
«Зенит» победил «Тосно» со счётом 1:0, а автором единственного гола стал нападающий Александр Кокорин.
Посмотреть видеосюжет можно в YouTube.
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В «Тосно» довольны, что заставили «Зенит» играть на удержание, а автор победного гола Александр Кокорин посетовал на усталость.