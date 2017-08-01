«Наполи» может отказаться от борьбы за Зинченко

«Наполи», считавшийся одним из основных претендентов на полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, может выбыть из борьбы за украинца, поскольку трансфер хавбека итальянцев Эмануэле Джаккерини в пражскую «Спарту» внезапно оказался под угрозой срыва, сообщает Spazio Napoli.
Итальянские СМИ были уверены, что Джаккерини продолжит карьеру в Чехии, а Зинченко должен был его заменить в составе неаполитанцев. Однако у «Спарты» поменялись планы.
Сезон-2016/17 Александр провёл в ПСВ на правах аренды, принял участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов (4 — с первых минут) и отметился 3 голевыми передачами.
«Наполи» хочет арендовать Зинченко у «Ман Сити» с правом выкупа за € 10 млн