Кабальеро: «Челси» будет тяжело в начале сезона

Новичок «Челси» вратарь Вилли Кабальеро рассказал о предсезонном турне клуба по Азии и поделился ожиданиями от нового сезона.
«Хорошее предсезонное турне. В моей долгой карьере это нечто новое, я впервые работаю с итальянским тренером, поэтому ожидал подобные тренировки, и всё было хорошо. Мы фантастически поработали с Тибо Куртуа и Эдуарду. Они и вся команда очень тепло встретили меня, и это было потрясающе.
Предсезонка была хорошей, именно этого я и ожидал, но для меня было сюрпризом, что пришлось исполнять песню! Был очень хороший вечер, но у меня был небольшой стресс, потому что я не рассчитывал на нечто подобное. Было забавно, это новая культура для меня, хотя, когда ты находишься прямо перед игроками и главным тренером, это не так уж весело. Я исполнил испанскую песню в стиле регги.
Тренерский штаб упорно работает, чтобы игроки достигли нужного уровня, и большинство новичков клуба прибывают, чтобы поддерживать этот уровень или улучшить его. Будет тяжело в начале сезона, но наибольшую важность представляет атмосфера в раздевалке. С этим составом мы весьма преуспели в этом», — цитирует Кабальеро сайт «Челси».