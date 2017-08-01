Президент «Карпат» оштрафует футболистов, если они не победят «Сталь»

Президент «Карпат» Петр Дыминский нашёл способ стимулировать футболистов львовской команды на домашний матч 4-го тура украинской Премьер-лиги со «Сталью».
Если игроки не обеспечат результат в предстоящем матче, их оштрафуют, сообщает «Террикон» со ссылкой на «Футбол NEWS».
Под результатом следует понимать только победу. В ином случае футболисты лишатся половины месячной зарплаты.
Матч «Карпаты» — «Сталь» состоится во Львове 5 августа. После трёх туров первенства в активе «Карпат» всего одно очко.
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